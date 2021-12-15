Трутнев: инвестирующие в развитие туризма на Камчатке должны получить господдержку

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев призвал инвесторов, которые намерены вкладывать средства в проекты по развитию туризма на Камчатке, содействовать выработке эффективных мер их поддержки со стороны государства.

"В конце совещания попросил еще инвесторов - нам здесь обязательно нужен механизм обратной связи. Мы постоянно [с инвесторами должны] обмениваться информацией: что из механизмов государственной поддержки сделать точнее, как организовать работу, чтобы каждый инвестор получал необходимую государственную помощь. Тогда мы будем уверены в том, что здесь будут строиться гостиницы, горнолыжные трассы, создаваться новые центры для людей, для занятия спортом", - сообщил он в среду журналистам во время рабочей поездки в регион.

Полпред выразил уверенность, что развитие туризма на Камчатке должно стать рентабельной отраслью, работать в которой могут многие жители края, а также представители других регионов страны.

"Это сложная отрасль, там нет таких высоких доходов как в добыче золота или в ловле рыбы, поэтому все механизмы поддержки этой системы должны быть отлажены идеально", - отметил Трутнев.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул важность внутреннего туризма, отметив необходимость развития инфраструктуры в регионах. Власти Камчатского края совместно с Ростуризмом разрабатывают план развития основных туристических точек на полуострове, чтобы затем их включить в нацпроект развития туризма и получить поддержку по совершенствованию инфраструктуры или обустройству наиболее интересных, перспективных, но пока не очень комфортных мест пребывания. Губернатор региона Владимир Солодов неоднократно отмечал, что для Камчатки туризм - очевидный приоритет в стратегическом развитии.