Новый резидент АЗРФ в Мурманской области построит форелевое хозяйство мощностью 400 тонн

МУРМАНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Форелевое хозяйство мощностью 400 тонн продукции в год намерен построить в Печенгском округе Мурманской области новый резидент Арктической зоны РФ (АЗРФ), компания "Фишфарм", сообщила в среду пресс-служба министерства развития Арктики и экономики области.

"Новый резидент арктической зоны из Мурманской области ООО "Фишфарм" создаст в Печенгском округе рыбоводное хозяйство по индустриальному выращиванию форели радужной. Согласно бизнес-плану, инвестор планирует выйти на мощность до 400 тонн в год. Продукция нового хозяйства будет реализовываться на российском рынке. Проект является победителем конкурса долгосрочных проектов от АНО "Центр социальных проектов Печенгского района "Вторая школа", - говорится в сообщении.

По словам заместителя губернатора области Ольги Кузнецовой, инвестиции в проект составят почти 43 млн рублей, из которых 30 млн рублей - беспроцентный займ, полученный в рамках конкурса. Будет создано 12 новых рабочих мест для местных жителей.

На данный момент статус резидента Арктической зоны РФ в Мурманской области получили 99 компаний и индивидуальных предпринимателей, которые заявили об инвестировании более 128 млрд рублей и создании более 4 тыс. новых рабочих мест.

Проекты резидентов АЗРФ в Мурманской области реализуются в сферах туризма, сельского хозяйства, горнорудной промышленности, рыболовства, металлургии, транспорта и логистики, оказания услуг. Статус резидента АЗРФ предполагает ряд преференций, в том числе налоговых. На данный момент резидентом может стать любой предприниматель, зарегистрированный в Арктике, который готов реализовать новый инвестиционный проект на сумму не менее 1 млн рублей.