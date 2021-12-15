Производство детских товаров в России за 9 месяцев превысило показатель всего 2020 года

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Объем производства детских товаров в России за январь - сентябрь 2021 года достигло 284 млрд рублей, при том что за весь 2020 год производство составило 280 млрд рублей, сообщил в ходе XII Конгресса индустрии детских товаров директор департамента социально значимых товаров Минпромторга РФ Дмитрий Колобов. Таким образом производство детских товаров за 9 месяцев превысило объем 2020 года на 1,5%.

По его словам, по результатам 2020 года доля отечественных детских товаров составила 27,4% в общем объеме товаров, а объем их производства удалось сохранить на уровне 280 млрд рублей.

"Предпринятые правительством усилия позволили в этом году позволили вернуться к росту и показать за девять месяцев этого года объем производства 284 млрд рублей, что уже обгоняет показатели предыдущего года, что стало возможно, в том числе, за счет мер поддержки семей с детьми", - сказал Колобов.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина отметила, что индустрия детских товаров - это совокупность предприятий более чем 15 отраслей промышленности, производящих товары для детей. Структура индустрии детских товаров разделяется на одежду (33,6%), игрушки (21,5%), товары для малышей (17,8%), обувь (10,5%), канцелярию, хобби и творчество (10,1%), прочие товары - 6,5%.

В расходах родителей на детей 33% составляют траты на одежду, рынок одежды составляет 214 млрд рублей. Около 20% в статье затрат приходится на затраты на игрушки , объем рынка - 190 млрд рублей, а 12% в статье затрат составляют расходы на канцелярию и товары для творчества, объем этого рынка - 94 млрд рублей, отметила Цицулина.

Экспорт детских товаров

Объем экспорта российских детских товаров с января по сентябрь 2021 года составил $460 млрд, что составляет 85% от показателя за весь 2020 год, сообщил Колобов.

"Рост объемов отечественного производства идет параллельно с развитием экспорта такой продукции. По итогам 2020 года объем экспорта российских детских товаров составил более 540 млн долларов, а в этом году по итогам 9 месяцев достиг планки в 460 млрд долларов", - сказал он.

Колобов подчеркнул, что Россия экспортирует не только низкомаржинальные товары, как косметика, гигиенические изделия, в соседние страны, но и высокотехнологичные конструкторы в Северную Америку и Европу.