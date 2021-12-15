"Детский мир" не ожидает дефицита игрушек перед Новым годом

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Ретейлер "Детский мир" не ожидает дефицита детских игрушек перед Новым годом, сообщил коммерческий директор компании по направлению "Товары народного потребления" Константин Фришберг.

"Никаких проблем с наличием игрушек перед Новым годом мы не видим", - сказал Фришберг в ходе XII Конгресса индустрии детских товаров.

Мировая экономика на фоне коронавирусных ограничений испытывает перебои в глобальных цепочках поставок, от чего страдают поставки некоторых категорий товаров.

Группа компаний "Детский мир" - ретейлер детских товаров в России, Казахстане и Белоруссии. Группа объединяет розничные сети магазинов "Детский мир" и "Детмир мини", интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных "Зоозавр". По состоянию на 30 сентября 2021 года группа включает 1014 магазинов, расположенных в 418 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Белоруссии.