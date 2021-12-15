В Египте заявили, что с запуском чартеров РФ вернула себе лидирующую позицию на туррынке

КАИР, 15 декабря. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Восстановление чартерного сообщения между российскими городами и египетскими курортами позволило РФ вернуться на лидирующую позицию на египетском туристическом рынке. Об этом в среду сообщил в интервью ТАСС министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани.

"С начала этого года число иностранных туристов в Египте постепенно увеличивалось, показатели существенно улучшились летом и особенно - с началом осенне-зимнего сезона, - сказал он, подводя итоги года. - Возвращение россиян - крайне важное дополнение в этом плане". По словам министра, еще до снятия запрета на полеты чартеров "заметно выросло число российских туристов, приезжающих в Каир". "Это свидетельствует о желании и стремлении россиян ехать к нам, а решение о восстановлении авиасообщения с курортами позволило России быстро вернуть позицию рынка №1 в Египте", - отметил Халед аль-Анани, пояснив, что точные цифры о числе туристов по странам будут обнародованы ведомством позднее, по завершении года.

Как указал собеседник агентства, в условиях пандемии египетские власти больше озабочены не количественными данными, а репутацией страны в сфере защиты здоровья туристов. "Именно поэтому нам пока не удалось вернуть большинство стран на египетские курорты и увеличить среднюю продолжительность отдыха туристов по сравнению с 2019 годом, - сказал он. - Но в контакте с российской стороной мы делаем все, чтобы обеспечить максимально комфортный отдых приезжающим из России".

Говоря о планах на будущий год, министр рассказал о подготовке относительно новых для российского рынка туристических направлений в дополнение к Шарм-эш-Шейху и Хургаде. "Мы с оптимизмом смотрим на постепенный рост показателей по российским туристам, - заметил он. - И стремимся увеличить туристические направления для россиян за счет открытия [для полетов] Табы, Марса-Алама, Луксора, Асуана, а позднее и Северного (Средиземноморского) побережье". "Мы создаем условия, позволяющие объединить пляжный отдых с культурным туризмом, - пояснил министр. - Налажены прямые авиарейсы между Шарм-эш-Шейхом и Луксором по доступным ценам, так что туристы могут слетать на экскурсию в Луксор и в тот же день вернуться в Шарм-эш-Шейх".

"Мы продолжим развивать туризм, работая над совершенствованием законодательства и административных нормативов в целях стимулирования инвесторов и упрощения процедур лицензирования туристических компаний, - отметил министр. - Мы планируем также повышать конкурентоспособность египетского туристического продукта, развивая, в том числе, такие направления, как экотуризм. Мы работаем над сохранением туристического и археологического потенциала Египта на благо будущих поколений".