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Не менее 60 тыс. рабочих мест планируют создать в Подмосковье в 2022 году

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, к настоящему времени в регионе создано более 50 тыс. рабочих мест

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают в 2022 году создать не менее 60 тыс. рабочих мест. Об этом в среду сообщила журналистам министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Минимум 60 тыс. [рабочих мест] мы ставим себе план на следующий год. Уверена, что мы этот план достигнем", - сказала Зиновьева, отвечая на вопрос ТАСС.

Она отметила, что к настоящему времени в регионе создано более 50 тыс. рабочих мест, до конца года планируется увеличить этот показатель до 55-60 тыс.

"Задача создания новых высокопроизводимых рабочих мест - основная, потому что нам очень важно, чтобы жители Московской области работали рядом с домом, не уезжали в другие регионы, в том числе в Москву", - добавила министр.

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