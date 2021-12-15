Прямое авиасообщение откроется между Махачкалой и Баку 1 января

МАХАЧКАЛА, 15 декабря. /ТАСС/. Прямой авиарейс между Махачкалой и Баку (Азербайджан) планируют запустить 1 января 2022 года. Вылеты запланированы по субботам, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы махачкалинского аэропорта Сапура Магомедова.

"С 1 января 2022 года авиакомпания S7 Airlines открывает рейсы из аэропорта Махачкалы в Баку. Вылеты запланированы по субботам", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800 вместимостью 176 пассажиров.

"Расписание рейсов выглядит следующим образом: вылет из аэропорта Махачкалы в 16:00 по московскому времени с прибытием в Баку в 18:00 по местному времени. Вылет из Баку в 18:55 по местному времени с прибытием в аэропорт Махачкалы в 19:00 по московскому времени", - добавила она.

Как рассказала Магомедова, все прибывающие в Азербайджан пассажиры старше одного года должны иметь медицинскую справку в распечатанном виде с отрицательным результатом теста на COVID-19 (ПЦР), выданную не ранее, чем за 72 часа до вылета рейса в Баку и сертификат о вакцинации (QR-код).

Аэропорт Махачкалы - единственный в Дагестане, после реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году он с каждым годом улучшает основные показатели. Из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новый Уренгой.