Бжания заявил, что Абхазии понадобятся поставки электроэнергии из РФ из-за энергокризиса

СУХУМ, 15 декабря. /ТАСС/. Документы на поставку электроэнергии из РФ в Абхазию подготовлены и направлены в соответствующие российские структуры, поскольку в ближайшее время республика может остаться без света. Об этом сообщил в среду на встрече с депутатами парламента президент Абхазии Аслан Бжания.

Единственная Ингурская ГЭС, питающая Абхазию, расположена на границе Абхазии и Грузии по реке Ингур. Агрегаты находятся на абхазской стороне, плотина - на грузинской. 60% вырабатываемой энергии потребляет Грузия, 40% - Абхазия.

"Вода в плотине ИнгурГЭС, если не будет осадков, дойдет до критического уровня, и мы можем остаться без света. Понимая это, мы в последние несколько месяцев вели переговоры с Российской Федерацией. Все необходимые документы для того, чтобы нам дали переток, подготовлены, соответствующие рекомендации получены от российских руководителей, регулирующих топливно-энергетический комплекс, документ уже у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, и мы рассчитываем на то, что он даст соответствующее поручение [на поставки электроэнергии]", - сказал президент.

Бжания подчеркнул, что в последние годы возросло потребление электроэнергии, и значительная часть идет на нелегальную добычу криптовалюты. "Государство ведет борьбу с этим [незаконным майнингом], нельзя ее назвать очень успешной, но, тем не менее, она ведется", - сказал он.

В связи с нагрузками, вызванными незаконным майнингом, все лето в республике действовали двухчасовые отключения электроэнергии в ночное время суток, а с наступлением осени ввели и часовые отключения в дневное время суток. В ноябре с наступлением холодов, когда нагрузка на сети еще более увеличилась и стали происходить частые аварии, стал действовать новый график отключений, согласно которому по всей республике в разное время дважды в день по часу отключают электричество, отменив ночные отключения, а в трех микрорайонах Сухума свет отключают по четыре часа в сутки.