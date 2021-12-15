Для резидентов Елецкого участка ОЭЗ в Липецкой области открыли таможенный пост

ТАСС, 15 декабря. Власти Липецкой области открыли на Елецком участке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк" подразделение таможенного поста для резидентов, которые ввозят из-за границы оборудование для своих заводов. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"Состоялось открытие подразделения таможенного поста на территории Елецкого участка особой экономической зоны "Липецк". Оно было приурочено к пятилетию [Елецкой] площадки, которое отмечается в этом году. После открытия подразделения таможенного поста резиденты Елецкого участка смогут растаможить ввозимое оборудование непосредственно на территории ОЭЗ, не теряя при этом налоговых преференций", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы администрации региона, в 2021 году резиденты ОЭЗ получили налоговые льготы на сумму 600 млн рублей. Елецкий участок ОЭЗ "Липецк" открыт в 2016 году, его площадь составляет более 1,2 тыс. га, на нем планируется разместить 46 резидентов с инвестициями 176 млрд рублей и созданием 10 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день резидентами Елецкой площадки являются немецкая компания KWS с заводом семян за €18 млн, швейцарская компания Syngenta с заводом по выпуску средств защиты растений за 1,6 млрд рублей, а также немецкая компания Bayer с предприятием по производству средств защиты растений и ряд других.

ОЭЗ "Липецк" площадью около 2,3 тыс. га образована в Грязинском районе Липецкой области в 2005 году, насчитывает около 70 компаний-резидентов из 16 стран. В ОЭЗ производится медицинское и энергетическое оборудование, элементы и системы альтернативной энергетики и автокомпоненты. В настоящее время включает Грязинский и Елецкий участки.