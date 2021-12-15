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Для резидентов Елецкого участка ОЭЗ в Липецкой области открыли таможенный пост

Это позволит растаможивать ввозимое оборудование на территории ОЭЗ, не теряя при этом налоговых преференций

ТАСС, 15 декабря. Власти Липецкой области открыли на Елецком участке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк" подразделение таможенного поста для резидентов, которые ввозят из-за границы оборудование для своих заводов. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"Состоялось открытие подразделения таможенного поста на территории Елецкого участка особой экономической зоны "Липецк". Оно было приурочено к пятилетию [Елецкой] площадки, которое отмечается в этом году. После открытия подразделения таможенного поста резиденты Елецкого участка смогут растаможить ввозимое оборудование непосредственно на территории ОЭЗ, не теряя при этом налоговых преференций", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы администрации региона, в 2021 году резиденты ОЭЗ получили налоговые льготы на сумму 600 млн рублей. Елецкий участок ОЭЗ "Липецк" открыт в 2016 году, его площадь составляет более 1,2 тыс. га, на нем планируется разместить 46 резидентов с инвестициями 176 млрд рублей и созданием 10 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день резидентами Елецкой площадки являются немецкая компания KWS с заводом семян за €18 млн, швейцарская компания Syngenta с заводом по выпуску средств защиты растений за 1,6 млрд рублей, а также немецкая компания Bayer с предприятием по производству средств защиты растений и ряд других.

ОЭЗ "Липецк" площадью около 2,3 тыс. га образована в Грязинском районе Липецкой области в 2005 году, насчитывает около 70 компаний-резидентов из 16 стран. В ОЭЗ производится медицинское и энергетическое оборудование, элементы и системы альтернативной энергетики и автокомпоненты. В настоящее время включает Грязинский и Елецкий участки.

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