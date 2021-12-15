Финский завод "Норникеля" получил €15 млн от госфонда страны на расширение мощностей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Рафинировочный завод "Норильского никеля" в Финляндии - Nornickel Harjavalta - получил грант в размере €15 млн от государственного фонда страны Business Finland на расширение производственных мощностей. Об этом говорится в сообщении "Норникеля".

Проект расширения завода отвечает растущему спросу на аккумуляторные материалы, которые используются в электромобилях, отметил "Норникель".

"Выделенное финансирование будет способствовать развитию устойчивой аккумуляторной промышленности в Финляндии и, как следствие, росту предприятий, а также созданию новых рабочих мест в данной отрасли", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Норникель" планирует в два этапа увеличить производственные мощности Nornickel Harjavalta с текущих 65 тыс. тонн до более чем 100 тыс. тонн никельсодержащей металлической и химической продукции в год. В рамках первого этапа выпуск продукции вырастет до 75 тыс. тонн в год в 2023 году, в рамках второго - до более 100 тыс. тонн к началу 2026 года.

О компаниях

Business Finland - финская государственная организация, занимающаяся финансированием инноваций и продвижением торговли, туризма и инвестиций.

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля. Компания также производит медь, платину, серебро, золото, кобальт, родий, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.

Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.

Nornickel Harjavalta является мировым лидером в области гидрометаллургического производства никеля высокой чистоты. Завод производит никель в катодах, брикетах, кристаллизированных солях и растворах, кобальт в кристаллизированном сульфате и в растворе.