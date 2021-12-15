Около 10 млрд рублей направлены на меры господдержки в Тверской области в пандемию

ТАСС, 15 декабря. Объем господдержки экономики Тверской области из федерального и регионального бюджетов в 2021 году превысил 10 млрд рублей. Это позволило в период пандемии коронавируса сохранить рабочие места и обеспечить рост производства, в том числе в машиностроении, легкой промышленности, сообщил в среду губернатор Игорь Руденя на пресс-конференции, посвященной итогам года.

"Более 10 млрд рублей было направлено в регион и со стороны федерального бюджета, и регионального бюджета, это поддержка предприятий, которые сохранили рабочие места. И, кроме того, у нас есть список, в который вошло 261 предприятие, которые являются системообразующими для региона и для муниципальных образований, и эти предприятия также получили меры поддержки. <...> У нас есть устойчивый рост по машиностроению, хорошо показала себя торговля, легкая промышленность, средний и малый бизнес, мы видим, что основная задача, которая ставилась, - не сократить рабочие места, выполнена", - сказал Руденя.

По данным пресс-службы облправительства, общий пакет федеральных и региональных мер поддержки включает порядка 60 направлений. Помощь в 2021 году получили около 30 тыс. предприятий, организаций и предпринимателей. По итогам 10 месяцев индекс промышленного производства составил 105,8% к аналогичному периоду прошлого года. "Несмотря на распространение коронавирусной инфекции, в регионе реализуется и планируется к реализации 85 инвестиционных проектов с общим объемом средств более 177 млрд рублей и созданием около 19 тыс. рабочих мест", - отметили в пресс-службе.

Руденя подчеркнул, что на сохранении стабильности в региональной экономике также сказался взвешенный подход к введению профилактических мер в регионе, он позволил не допустить остановки промышленности. "Что касается промышленности, позиция прежняя - промышленность должна работать в любом режиме ограничений. Мы прекрасно понимаем, что промышленность - основа развития региона", - сказал губернатор, добавив, что в ближайшее время, в том числе на период новогодних праздников, вводить дополнительные ограничения не планируется.

Среди действующих в Тверской области профилактических ограничений - масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте, численность участников и зрителей массовых мероприятий не может превышать 500, заполняемость спортивных объектов - не более 50%. Также введена обязательная вакцинация для таких сфер, как госслужба, услуги населению, образование, здравоохранение, транспорт, туризм и гостиничный бизнес, культура, спорт.