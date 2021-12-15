Проекты в нижегородской "Квантовой долины" готовы реализовать 50 компаний

МОСКВА, 15 декабря./ТАСС/. Резидентами инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина", который создается в Нижегородской области, готовы стать 50 компаний. Об этом на заседании Совета Федерации в среду сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании ИНТЦ "Квантовая долина". На базе центра планируется развивать современные цифровые технологии, в том числе квантовые технологии и искусственный интеллект.

"Свою поддержку в реализации этого проекта выразили 50 компаний, которые готовы локализовать на базе ИНТЦ собственные проекты и стать якорными резидентами, что чрезвычайно важно в части внебюджетного финансирования", - сказал он.

Никитин отметил, что направления деятельности ИНТЦ будут включать в себя основные сферы, по которым ведутся разработки на базе нижегородских научно-образовательных организаций. Это в том числе передовые цифровые (включая квантовые) технологии и технологии искусственного интеллекта, инновационные производства, компоненты и материалы, интеллектуальные транспортные системы.

С 13 по 15 декабря в Совфеде проходят Дни Нижегородской области. Делегацию возглавляют губернатор Глеб Никитин и председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин. С участием представителей органов государственной власти региона состоялись расширенные заседания комитетов на тему науки, образования, бюджета, социальной и экономической политики.