"Уральские авиалинии" с 20 декабря начинают полеты в Казахстан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 20 декабря начинает полеты в Нур-Султан, Шымкент и Алма-Ату (Казахстан) из четырех аэропортов России, сообщается в среду в Telegram-канале авиаперевозчика.

"Уральские авиалинии" начинают полеты в Казахстан с 20 декабря [по следующим направлениям]: Жуковский - Нур-Султан - Жуковский; Екатеринбург - Нур-Султан - Екатеринбург; Красноярск - Нур-Султан - Красноярск; Санкт-Петербург - Алматы - Санкт-Петербург; Жуковский - Алматы - Жуковский; Екатеринбург - Алматы - Екатеринбург; Жуковский - Шымкент - Жуковский", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе авиакомпании, прямые рейсы в Нур-Султан будут выполняться из Екатеринбурга один раз в неделю по понедельникам, из Жуковского - три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям, из Красноярска - один раз по четвергам. Полеты в Алма-Ату планируется осуществлять из Санкт-Петербурга один раз в неделю по воскресеньям, из Жуковского - три раза по вторникам, четвергам и субботам, из Екатеринбурга - один по пятницам. Рейсы из Жуковского в Шымкент будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.

"Уральские авиалинии" - одна из крупнейших российских авиакомпаний, география полетов насчитывает более 200 направлений.