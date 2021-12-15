Хуснуллин: экспертиза одобрила удорожание строительных госконтрактов на 63 млрд рублей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Экспертиза уже одобрила увеличение стоимости 146 госконтрактов по строительству общей стоимостью 375 млрд рублей. Удорожание на три года превысит 60 млрд рублей, или 17%. Об этом в среду сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента РФ Владимира Путина.

"Мы подтверждаем, что правительство готово выделять денежные средства на компенсацию подрядчикам роста стоимости строительных материалов по проектам, реализация которых осуществляется с привлечением федерального бюджета. <...> По оперативным данным, уже получены заключения экспертизы по 146 объектам общей стоимостью 375 млрд рублей. Удорожание на трехлетку составило 62,8 млрд рублей - это около 17%", - сказал Хуснуллин.

По его словам, правительство уже комментировало удорожание по ряду проектов, механизм заработал, теперь его надо ускорять.

В ближайшее время правительство определит предварительные лимиты выделяемых средств для главных распорядителей бюджетных средств, воспользоваться этими средствами можно будет только после подтверждения стоимости на основании госэспертизы, подчеркнул вице-премьер.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. Для решения этой проблемы в августе правительство России разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капремонт в пределах 30% для компенсации удорожания стройматериалов.