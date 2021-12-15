На Кубани с 2022 года введут поддержку для производителей органической продукции

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края введут меры поддержки предприятий, занимающихся производством органической продукции, со следующего года. Об этом сообщил в среду вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

"Принят краевой закон о производстве органической продукции, в котором закреплены все понятия, закреплены способы продвижения и развития этого направления. В том числе мы здесь смотрим как раз меры государственной поддержки для тех предприятий, которые пошли по этому направлению. Со следующего года мы запустим такой вид поддержки", - сказал он в ходе круглого стола "Устойчивое сельское хозяйство: этика, технология, экономика" конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

Как отметил вице-губернатор, одной из главных задач, стоящих на сегодняшний день в регионе, является развитие экологизированного производства. Переход на "умное" сельское хозяйство, которое является частью "зеленой" экономики, позволит более рационально использовать возможности при производстве такой продукции. "Есть приоритеты, которые сегодня оговорены "Стратегией 2030" (социально-экономического развития Краснодарского края - прим. ТАСС), - это экологизированное производство, в этом направлении мы будем в последующие годы очень плотно и плодотворно заниматься. Одна из задач - это 70% продукции, произведенной как раз на соответствующей теме экологизированного производства", - добавил Коробка.

По его словам, стимулирование аграриев в этом направлении является приоритетной задачей в регионе в ближайшее время. "Сегодня не все еще до сих верят в это направление. До сих пор его не все понимают. Мы максимально здесь с коллегами, в том числе из федеральных институтов, пытаемся показать, доказать и, самое главное, убедить в том, что направление экологизированного производства является приоритетной задачей в будущем", - подчеркнул вице-губернатор.

Краснодарский край является основным аграрным регионом РФ, эксперты неоднократно называли его гарантом продуктовой безопасности России. Кроме того, Кубань - основной экспортер зерна, основной вид экспортируемой продукции - пшеница.

О конгрессе

VIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит с 14 по 16 декабря. Его организаторами выступают Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в этом году: "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике".