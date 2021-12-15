Эксперт: отказ Европы от долгосрочных контрактов на газ может привести к росту цен

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Предлагаемый политиками в Европе отказ после 2049 года от долгосрочных контрактов на поставки газа может привести к падению инвестиций в отрасль и росту цен. Но ход может быть оправдан при падении потребления газа более чем на 60%. Такое мнение высказал ТАСС старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

Еврокомиссия (ЕК) сегодня предложила запретить странам ЕС продление долгосрочных контрактов на поставки природного газа после 2049 года, чтобы упростить выход на рынок производителям "возобновляемых газов", в частности водорода и биогаза, а также создать предпосылки для поэтапного исключения из энергооборота ископаемого газа.

"Если спрос на газ существенно не упадет, отказ от долгосрочных контрактов может привезти к чрезмерному падению уровня инвестиционной активности в отрасли и росту цен", - отметил Маринченко.

При этом эксперт считает, что отказ от долгосрочных контрактов не подразумевает автоматического падения экспорта из России и других стран, но означает, что риски относительно объемов поставок будут в большей степени нести производители, в том числе Россия, чем потребители. Он добавил, что пока неизвестно, как так называемый энергопереход скажется на потреблении газа в Европе. "Например, согласно прогнозам профильной группы ООН (Inevitable Policy Response), потребление газа в Европе может упасть более чем на 60% к 2050 году. При таком сценарии отказ от долгосрочных контрактов оправдан", - отметил Маринченко.

По мнению Маринченко, в ближайшие 5-7 лет структура заключаемых соглашений вряд ли поменяется. Кроме того, срок к 2049 году дает возможность окупиться многим СПГ-проектам, которым для этого обычно нужно не более 20 лет. "Но если предложение будет принято, это вместе с другими инициативами будет подготавливать почву для постепенного отказа Европы от природного газа", - подчеркнул эксперт.