Несырьевой неэнергетический экспорт Башкирии за девять месяцев увеличился почти на 40%

УФА, 15 декабря. /ТАСС/. Экспорт несырьевых неэнергетических товаров из Республики Башкортостан за девять месяцев 2021 года вырос на 37% по сравнению с 2020 годом. Общий экспорт региона увеличился на 17%, сообщила журналистам генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина на международной неделе бизнеса в Уфе.

"Что касается общего экспорта Республики Башкортостан - плюс 17% за девять месяцев этого года относительно прошлого периода. Внутри [структуры] общего экспорта - плюс 37% рост несырьевого неэнергетического экспорта относительно прошлого года. Это очень хорошая статистика, 117 стран являются экспортными рынками для товаров Республики Башкортостан", - сообщила Никишина.

Рост показателей связан с оживлением экономической деятельности, отметил глава Башкирии Радий Хабиров, подчеркнув, что он надеется на дальнейший рост внешнего товарооборота. "За прошедший год мы долю несырьевого неэнергетического экспорта увеличили [почти] на 40%, это серьезный показатель. В целом мы увеличили внешнеторговый оборот на 21%, это опять же деньги, которые приходят в экономику нашей республики", - сообщил Хабиров.

Международная неделя бизнеса проходит в Уфе с 15 до 18 декабря. Деловая программа форума поделена на четыре тематических дня и посвящена экономике, экспорту, инвестициям, медиа, а также малому и среднему предпринимательству стран-участниц ШОС и БРИКС. Также запланировано пленарное заседание, посвященное сотрудничеству Башкирии и Казахстана, и вручение премий "ТЭФИ-Капитал", "Экспортер года", "100 лучших товаров России-2021", и бизнес-премии Республики Башкортостан "Время первых".