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Греф заявил, что российская экономика готова к приходу любого "черного лебедя"

По словам главы Сбербанка, "отдельные сигналы указывают, что в мировой экономике накопилось множество дисбалансов"
Глава Сбербанка Герман Греф Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Глава Сбербанка Герман Греф
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российская экономика сейчас устойчива и готова к приходу любых "черных лебедей", заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая в рамках "Дня инвестора - 2021".

"Мы готовы к возможным вызовам. Отдельные сигналы указывают, что в мировой экономике накопилось множество дисбалансов. Возможные макроэкономические шоки могут быть связаны с новыми волнами эпидемии, с геополитической напряженностью и рядом других факторов. Но откуда бы не прилетел "черный лебедь", наша экономика сейчас устойчива благодаря проводимой макроэкономической политике, политике плавающего обменного курса и большим объемам накопленных ЗВР [золотовалютных резервов]", - отметил он.

По словам Грефа, факты говорят о том, что кризисы новой реальности проходили менее болезненно, чем кризис 1998 года. "Мы смотрим в 2022 год с осторожным оптимизмом, и наша экономика сохранит потенциал роста в 2022 году на уровне 2,5%", - отметил он.

Ранее глава Сбербанка отмечал, что рост ВВП РФ в 2021 году составит не менее 4,5%, а в 2022 году будет в районе 3%.

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
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