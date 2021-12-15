Греф заявил, что российская экономика готова к приходу любого "черного лебедя"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российская экономика сейчас устойчива и готова к приходу любых "черных лебедей", заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая в рамках "Дня инвестора - 2021".

"Мы готовы к возможным вызовам. Отдельные сигналы указывают, что в мировой экономике накопилось множество дисбалансов. Возможные макроэкономические шоки могут быть связаны с новыми волнами эпидемии, с геополитической напряженностью и рядом других факторов. Но откуда бы не прилетел "черный лебедь", наша экономика сейчас устойчива благодаря проводимой макроэкономической политике, политике плавающего обменного курса и большим объемам накопленных ЗВР [золотовалютных резервов]", - отметил он.

По словам Грефа, факты говорят о том, что кризисы новой реальности проходили менее болезненно, чем кризис 1998 года. "Мы смотрим в 2022 год с осторожным оптимизмом, и наша экономика сохранит потенциал роста в 2022 году на уровне 2,5%", - отметил он.

Ранее глава Сбербанка отмечал, что рост ВВП РФ в 2021 году составит не менее 4,5%, а в 2022 году будет в районе 3%.