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Сбер будет придерживаться дивидендной политики по выплатам уровне 50% от чистой прибыли

Кроме того, банк увеличит инвестиции в нефинансовые сервисы до 10% от собственных средств до 2024 года

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сбер планирует придерживаться дивидендной политики по выплатам уровне 50% от чистой прибыли, этому будет способствовать высокая рентабельность капитала. Об этом в ходе "Дня инвестора - 2021" сообщила член правления, старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" Сбербанка Александра Бурико.

"Удержание высокой рентабельности капитала позволит нам оставаться в комфортной зоне, и мы будем придерживаться принятой в прошлом году дивидендной политики с целевым значением дивидендных выплат на уровне 50%", - сказала она.

В апреле 2021 года акционеры Сбербанка утвердили рекордные дивиденды за 2020 год в размере 422,4 млрд рублей (или 55,9% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности).

Кроме того, Сбер планирует увеличить инвестиции в нефинансовые сервисы до 10% от собственных средств к концу 2023 года.

"Мы планируем увеличить объем инвестиций для развития нефинансовых сервисов и поднимаем прогноз до 10% от наших собственных средств к концу 2023 года", - сказала Бурико.

В предыдущем варианте стратегии предполагалось, что Сбербанк инвестирует 4% капитала в нефинансовые активы до 2023 года, большая часть которых будет направлена на развитие индустрии электронной коммерции.

Сбер управляет более 40 компаниями и поддерживает более 20 автономных мобильных приложений в рамках своей цифровой экосистемы. На сегодняшний день Сбер уже инвестировал свыше 150 млрд рублей в развитие экосистемы.

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