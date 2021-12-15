Проект "Деревня будущего" расширят за счет привлечения базового предпринимателя

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Удмуртский проект "Деревня будущего" на базе села Пихтовка планируется расширять в пределах республики и на федеральном уровне, оказывая помощь предпринимателям. Об этом сообщил председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф на презентации проекта "Деревня будущего" в селе Пихтовка Воткинского района Удмуртии.

"Везде нужен базовый предприниматель, которому стоит помочь. На это, возможно, уйдет больше времени, но самое главное, чтобы он мог улучшать жизнь людей. В Пихтовке все начиналось с того, что был базовый интересант - предприниматель, который развивает бизнес, и на базе которого удалось все развивать", - сказал Греф.

Основной бизнес в Пихтовке, где проживает чуть более 400 человек, - рыбное хозяйство. Унитарное предприятие "Рыбхоз "Пихтовка" - одно из экономически эффективных сельхозорганизаций республики с уникальным опытом выращивания прудовой рыбы. Как отмечено на сайте главы Удмуртии, "его перенимают и внедряют в работу многие специализированные хозяйства в стране". Село было объявлено "деревней будущего" и стало первым в России проектом по комплексному изменению сельских территорий. За несколько месяцев для местных жителей были созданы комфортные условия жизни, максимально приближенные к городским. Стройка шла на 13 площадках . Были оборудованы школа, современный ФАП и другие соцобъекты. Всего было потрачено более 226 млн рублей, в том числе в рамках комплексного развития сельских территорий. Сбер обеспечил Пихтовку рядом цифровых сервисов.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на презентации отметил положительный эффект для экономики конкретного населенного пункта. "Проект "Деревня будущего" создает условия для реализации новых предпринимательских инициатив, причем не только в агропромышленном комплексе, а в различных сферах экономики", - отметил Патрушев.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сказал, что проект призван заинтересовать предпринимателей, нацеленных на прорыв. "Эта программа для тех, кто не хочет расти лишь по 4-6%, а хочет, например, продавать своего карпа во Вьетнам или молоко в Сингапур. Программа должна стать побудительным мотивом и для бизнеса, и для властей для масштабирования", - подчеркнул Бречалов.

Проект "Деревня будущего" реализуется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии. В программе могут принимать участие населенные пункты, в которых проживают не более 10 тыс. человек. Цели проекта - цифровизация, качественная связь, интерактивные сервисы, обучение подрастающего поколения, современные подходы для ведения бизнеса на селе.