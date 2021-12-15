Сбербанк ждет снижения ключевой ставки ЦБ до 8% к концу 2022 года

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сбербанк ожидает увеличения ключевой ставки Банка России на последнем заседании в декабре до 8,5% годовых и ее снижения до 8% к концу 2022 года, сообщила член правления, старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" Сбербанка Александра Бурико, выступая в рамках "Дня инвестора - 2021".

"Мы ожидаем, что Банк России на последнем заседании в этом году увеличит ключевую ставку сразу на 1 п. п., до 8,5% годовых, и мы ожидаем ее снижения до 8% к концу 2022 года", - сказал она.

Бурико также отметила, что инфляция в России вернется к таргету в 4-4,5% в 2023 году. Кроме того, Сбербанк ожидает прироста средств физических лиц по рынку в целом в 2022 году на 6-8%, средств юридических лиц - на 11-13%. Рост розничных кредитов в России в 2022 году составит 10-12%, корпоративные кредиты будут расти на 7-10%.