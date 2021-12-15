Первый инвестор зайдет в новый индустриальный парк в Жуковском в середине 2022 года

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 15 декабря. /ТАСС/. Первый резидент сможет начать строительство предприятия на территории нового индустриального парка в Жуковском в середине 2022 года. Об этом в среду сообщила журналистам министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"Сейчас мы ставим себе план на следущий год - мы будем делать следующую крупную площадку среди индустриальных парков Подмосковья. Он будет расположен в Жуковском. Порядка 300, 343 га, если быть точным, площадь этого земельного участка. <...> Концептуальное решение у нас уже принято и средства на финансирование заложены. Нам нужно будет сначала оформить все земельно-имущественные отношения, параллельно начинаем приглашение резидентов. <...> То есть через полгода в принципе со стройкой туда можно приходить", - сказала Зиновьева.

Она добавила, что одной из сфер направления развития нового индустриального парка станет размещение центров обработки данных. Совокупный объем инвестиций в реализацию таких проектов превысит 35 млрд рублей. "Для нас это новое направление. Мы видим перспективу в этой отрасли", - пояснила министр.

Ранее пресс-служба министерства сообщала, что всего в Подмосковье насчитывается около 60 индустриальных парков.