Эксперты ожидают остановки роста объемов телефонного мошенничества в 2022 году

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Эксперты "Лаборатории Касперского" прогнозируют, что рост объемов телефонного мошенничества в 2022 году прекратится. Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании.

"Также эксперты высказывают предположение, что в 2022 году перестанут расти объемы телефонного мошенничества. Регуляторы и телекоммуникационные компании активно взаимодействуют по этому вопросу, разрабатывая и внедряя меры противодействия. Благодаря их усилиям такие сценарии атак по количеству выйдут на плато", - говорится в сообщении.

В компании также ожидают снижения количества атак программ-шифровальщиков в мире, поскольку из-за возросших рисков в связи с пристальным вниманием к таким инцидентам правоохранительных органов крупные банды прекратят работу. В то же время эксперты предполагают, что часть операторов из распавшихся групп начнут более активно атаковать российские компании, а их небольшие "партнерские организации" будут прикрываться именами крупных групп и использовать старые образцы знаменитых шифровальщиков.

В то же время, "Лаборатория Касперского" прогнозирует рост числа атак на различные экосистемы, которые строят IT-компании и организации, работающие в сфере финансовых технологий.

"Финансовая выгода остается ключевой целью злоумышленников, поэтому, если риски оказываются выше, они отказываются от одного вида атак в пользу другого. Участники киберпреступного сообщества отслеживают тренды и внимательно следят за тем, где люди предпочитают тратить деньги. Вот почему сегодня новой привлекательной мишенью для них становятся экосистемы, и мы ожидаем роста атак на них в следующем году", - приводятся в сообщении слова главного технологического эксперта "Лаборатории Касперского Александра Гостева.