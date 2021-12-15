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Дума перенесла рассмотрение законопроекта о виде на жительство для иностранных инвесторов

В документе предлагается предоставить возможность иностранцу, осуществившему инвестиции в РФ, и членам его семьи, получить вид на жительство в упрощенном порядке, минуя получение разрешения на временное проживание

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду не успела рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект об упрощенном порядке выдачи иностранным инвесторам вида на жительство в РФ.

Законопроект стоял под номером 27 в повестке заседания, которое должно было завершиться в 16:00 мск. Депутаты проработали в зале на 40 минут больше запланированного, однако на рассмотрение данного документа времени не хватило.

До конца осенней сессии у Госдумы осталось четыре заседания.

Законопроектом предлагается предоставить возможность иностранному гражданину, осуществившему инвестиции в РФ, и членам его семьи, которые соответствуют критериям, установленным правительством РФ, получить вид на жительство в РФ в упрощенном порядке, минуя стадию получения разрешения на временное проживание. Также законопроектом устанавливается возможность отказа в выдаче вида на жительство в случае, если иностранный гражданин не соответствует критериям, установленным кабмином.

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