Строительство новой платформы МЦД-2 "Битца-2" начнется в Подмосковье в 2023 году

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Новая платформа второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) "Битца-2" появится в Ленинском округе Подмосковья. Ее строительство начнется в 2023 году, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В Ленинском округе в 2023 году планируют начать строительство платформы МЦД "Битца-2", которая войдет в диаметр, связывающий Нахабино и Подольск. Соответствующее трехстороннее соглашение сегодня заключили в присутствии губернатора Андрея Воробьева и гендиректора - председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что "Битца-2" станет первой в Подмосковье станцией МЦД, которую построят за счет инвестора. Ее актуальность обусловлена развитием нового микрорайона, в котором будут проживать около 20 тыс. человек.

"В Подмосковье почти 2 млн человек каждый день пользуются железнодорожным транспортом. Должна быть безопасность, комфорт. Мы, конечно, очень рассчитываем на наш совместный проект с Москвой и РЖД по МЦД-3 и МЦД-4. Это очень востребовано нашими жителями. Движение становится интенсивным, и мы должны успевать делать безопасные переходы, современные - с лифтами, со всей необходимой инфраструктурой", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

В пресс-службе рассказали, что в ходе встречи Воробьев и Белозеров обсудили ряд вопросов транспортной инфраструктуры. Так, с целью снижения смертности на железной дороге в регионе планируется создать 30 одноуровневых пешеходных переходов и семь разноуровневых. Кроме того, прорабатывается возможность строительства дополнительных разноуровневых транзитных переходов на линиях МЦД.

"Один из ключевых вопросов для РЖД и правительства Московской области - обеспечение безопасности людей и снижение травматизма. Особое внимание развитию территорий Московской области. Мы, со своей стороны, стремимся обеспечить транспортную доступность", - процитировали в материале слова Белозерова.