"Фосагро" и "Иннопрактика" получили рост урожая зерновых на 10% благодаря биопрепарату

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Компания "Фосагро", один из крупнейших производителей минеральных удобрений, в рамках программы испытаний биопрепаратов "Иннагро" (инициирована "Иннопрактикой") внедряет биопрепарат, который увеличивает урожай зерновых до 10%. Об этом заявил заместитель руководителя аппарата генерального директора компании Борис Левин.

"Второй год подряд "Фосагро" участвует в программе испытаний биопрепаратов "Иннагро", инициированной "Иннопрактикой". В 2021 году мы провели успешные опыты биологических средств защиты растений на зерновых и фруктах и получили увеличение урожая зерновых до 10%, земляники на 38%", - сказал Левин, выступая на конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес", организатором которого стали компания "Иннопрактика" и МГУ имени М. В. Ломоносова.

По словам Левина, баланс углерода в почве помогает поддерживать все живые организмы, в том числе бактерии. В свою очередь, использование биопрепаратов позволяет повышать плодородие почв.

Левин напомнил, что в 2020 году компания приняла климатическую стратегию, цель которой снижение выбросов на 14% к 2028 году. В развитие этой стратегии компания намерена создать систему мониторинга парниковых газов.

"Мы с правительством Вологодской области и РАН договорились создать систему мониторинга парниковых газов. Его интегральной частью станет создание карбоновой фермы <...> Для нас это возможность в будущем выпускать углеродно-нейтральные удобрения без кадмия, а для аграриев - продукцию с улучшенными характеристиками в рамках "зеленого" бренда, создаваемого в нашей стране", - добавил представитель компании.

Проект "Иннагро"

Проект "Иннагро" инициирован "Иннопрактикой" и направлен на развитие "зеленой" повестки. В 2021 году прошло несколько сотен испытаний биопрепаратов более чем в 20 регионах.

По словам директора дирекции развития агро- и биотехнологий "Иннопрактики" Владимира Авдеенко, в компаниях из Краснодарского края урожай подсолнечника показал прирост на 16%, а производители из проекта "Иннагро" Рязанской области отметили увеличение урожайности озимой пшеницы на 15%.

Главная цель проекта - снижение нагрузки на агробиоценоз и широкое внедрение биологического метода.

О конгрессе

VIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит с 14 по 16 декабря. Его организаторами выступают Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в этом году: "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике".