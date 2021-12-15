Алиев заявил, что Азербайджан к 2023 году доведет поставки газа в Европу до 11 млрд куб. м

БАКУ, 15 декабря. /ТАСС/. Азербайджан планирует довести к 2023 году объем поставок газа в Европу до 11 млрд куб. м. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанской газете El Pais. Текст интервью опубликовало в среду государственное информационное агентство АзерТАдж.

"В этом году мы уже экспортировали в Европейский союз более 7 млрд куб. м газа. В следующем году планируем экспортировать 9 млрд куб. м, а в 2023 году - 11 млрд куб. м", - сказал Алиев. Он не исключил, что эта цифра может возрасти, но для этого, в соответствии с правилами газового рынка, необходимо заранее заключить контракты.

"Для увеличения добычи или планирования сотрудничества с новыми членами Европейского союза необходимо провести переговоры на практическом уровне, оценить потенциал данного рынка и связанность систем газовой инфраструктуры в Европе", - подчеркнул президент Азербайджана.

По его словам, Азербайджан обладает огромными запасами природного газа. "У нас более короткий маршрут поставок природного газа в Европу, чем традиционные маршруты, наш источник является новым для европейского рынка", - добавил он. Алиев считает, что предстоящая работа в данной сфере будет заключаться "в налаживании контактов и начале переговоров с Европейской комиссией и странами, желающими покупать у Азербайджана большие объемы газа".

Азербайджан 31 декабря прошлого года начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу (ТАП), являющемуся составной частью Южного газового коридора (ЮГК). Поставки, рассчитанные на 25 лет, предусматривают ежегодный экспорт более 10 млрд куб. м азербайджанского газа на европейский рынок, из которых 8 млрд куб. м получит Италия, по 1 млрд куб. м - Греция и Болгария.

ЮГК, который протянулся на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, представляет собой интегрированную систему трубопроводов, включающую также Южно-Кавказский и Трансанатолийский газопроводы. Его пропускная способность составляет 16 млрд куб. м газа. Основным источником сырья для ЮГК считается месторождение "Шах-Дениз" с запасами 1,2 трлн куб. м.