Текслер: аналог постановления о поддержке стройотрасли этого года необходим и в следующем

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Механизм, аналогичный действующему постановлению правительства РФ о дополнительной поддержке строительной отрасли, должен работать в 2022 году. Такое мнение в среду высказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"На случай существенного колебания цен механизм, аналогичный постановлению № 1315, должен действовать и в следующем году. Причем, важно общее системное решение федерального уровня", - сказал глава региона.

В пресс-службе правительства Челябинской области пояснили, что принятие постановления позволило регионам принять на своем уровне зеркальные постановления о порядке изменения цены контракта (корректировки сметы контракта в связи с ростом стоимости строительных ресурсов).

Кроме того, губернатор Челябинской области высказал ряд предложений, касающихся достройки и строительства объектов в условиях инфляции. По строящимся объектам - при удорожании проектов важно выдерживать долю федерального софинансирования, чтобы увеличение стоимости происходило не только за счет регионов. А по новым объектам (на 2022 год, на трехлетний период) уже согласованы и утверждены заявки, но сейчас прогнозируется подорожание. "По этим объектам нужно также принимать решение, причем уже сегодня, и это удорожание делить между федеральным бюджетом и регионами, соблюдая пропорцию софинансирования, выделять регионам дополнительные ресурсы из федерального бюджета", - сказал Текслер.

По его словам, также необходимо увеличить финансирование, в том числе со стороны Фонда содействия реформированию ЖКХ, в целях выполнения планов по расселению граждан из аварийного жилья (дополнительные средства необходимы из-за повышения Минстроем РФ стоимости квадратного метра жилья).