Москва достигла рекордного индекса промышленного производства за последние 10 лет

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Индекс промышленного производства (ИПП) в Москве за январь - октябрь 2021 года достиг 128%, такие показатели стали рекордными за последние 10 лет. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров в ходе заседания проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в столице.

Он напомнил, что проектный офис по улучшению инвестиционного климата Москвы был создан в прошлом году для постоянного и прямого диалога с бизнесом. Тут обсуждают тенденции, вместе ищут новые подходы, а также занимаются решением сложных вопросов.

"Для каждого из здесь присутствующих этот год выдался непростым, но мы сделали все, чтобы провести его максимально эффективно. В первую очередь с точки зрения работы бизнеса. Благодаря работе производственных предприятий города индекс промышленного производства за период январь - октябрь 2021 года составил более 128%, в том числе индекс обрабатывающих производств - 129%, а это рекордный за последние 10 лет ИПП. Отмечу, что по России этот же показатель выглядит гораздо скромнее, но такую тенденцию мы видим уже который год", - сказал Прохоров.

Объем отгруженных товаров собственного производства обрабатывающей промышленности составил 7,6 трлн рублей, что более чем на 67% выше аналогичного периода прошлого года и на 62% выше данных за восемь месяцев 2019-го.

По словам главы департамента, это свидетельствует о том, что город смог адаптироваться к изменившимся условиям и превысить показатели как 2020 года, так и докризисного 2019-го. В прошлом году власти не только совершенствовали действующие меры поддержки, но и разработали новые.

"Мы продолжаем развивать программу стимулирования создания мест приложения труда, которая была запущена в 2020 году. Цель - сбалансировать застройку спальных районов города исходя из потребности в рабочих местах. <...> Мы заключили уже 17 соглашений на строительство промышленных, коммерческих и социальных объектов за пределами Третьего транспортного кольца. Объем инвестиций в рамках этих проектов - более 83 млрд рублей", - добавил он.

Инвестиции в развитие

Прохоров подчеркнул, что инвестиционный климат столицы остается ключевой задачей, требующей постоянной работы со стороны властей. Они меняют подходы, следят за трендами, совершенствуют финансовые инструменты и используют опыт зарубежных коллег, чтобы сформировать в городе самые привлекательные условия для ведения бизнеса. В частности, столица одной из первых в России начала использовать формы государственно-частного партнерства (ГЧП). Их объем превышает 1,1 трлн рублей.

Развивать городскую инфраструктуру с привлечением средств инвесторов позволяет такая форма ГЧП, как концессия. В рамках нее частный бизнес создает или реконструирует объект, право собственности на который принадлежит или будет принадлежать городу. В этом году было подписано три концессии - в жилищно-коммунальном хозяйстве, социальной сфере и в сфере образования.

"До конца года заключим еще два соглашения. Оба имеют непосредственное отношение к экологии города и высоко оценены экспертами ОЭСР, с которыми мы ведем работу в рамках достижения Целей устойчивого развития ООН. Один инвестор займется утилизацией электронного и электрического оборудования, другой - модернизирует очистные сооружения города для извлечения из сточных вод фосфора и удаления из них азота, в последующем получившийся продукт будет переработан в удобрение", - пояснил Прохоров.

Как уточнил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев на вопрос ТАСС, в создание завода на Люберецких очистных сооружениях вложат порядка 8,5 млрд рублей. Соглашение планируется заключить на 20 лет. В свою очередь второе соглашение на основе ГЧП предусматривает создание пунктов сбора вышедшего из строя электронного оборудования с последующей переработкой. Оно также носит долгосрочный характер.

По словам Барашева, в Москве есть концессионные соглашения в социальной сфере, в здравоохранении, транспорте, например, канатная дорога, а также в сфере ЖКХ. В целом, практически все сферы в городе "покрыты" концессионными соглашениями, но специалисты планируют развивать эту практику и думают на тему развития ГЧП в сфере промышленности. Кроме того, планируется дальше развивать социальную сферу, а также сферы рекреации и культуры.

Программа ОЭСР

Заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Эмиль Петросян напомнил на заседании, что в 2019 году в городе начали работу по программе ОЭСР "Территориальный подход по достижению целей устойчивого развития".

"По данным ОЭСР, Москва показала лучшие результаты по сравнению с многими городами ОЭСР по таким целям устойчивого развития, как "Качественное образование", "Достойная работа и экономический рост", а также "Индустриализация, инновации и инфраструктура". <…> Помимо этого, мы достигли 100% показателей по целям: "Гендерное равенство", "Недорогостоящая и чистая энергия", "Борьба с изменением климата" и "Партнерство в интересах устойчивого развития", - перечислил он.

По словам Петросяна, следующий год планируется посвятить взаимодействию с бизнесом. Город вступает во вторую фазу пилотного проекта ОЭСР, в рамках которой международные эксперты представят рекомендации по наиболее эффективной и оптимальной схеме вовлечения бизнеса в повестку по устойчивому развитию.