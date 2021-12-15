Экспорт Москвы в страны Прибалтики вырос в среднем на 95% с начала года

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны Прибалтики вырос в среднем почти на 95% за девять месяцев 2021 года, с января по сентябрь московские компании экспортировали в Латвию, Литву и Эстонию товары общей стоимостью около $485 млн, сообщил ТАСС после заседания Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в городе руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

"Рекордный рост показал экспорт московских предприятий в Литву - объем поставленной продукции московских предприятий вырос почти в три раза. За девять месяцев 2021 года Москва продала в страну товаров на общую сумму около $130 млн. Общий показатель Москвы в несырьевом неэнергетическом экспорте России в Литву за январь-сентябрь 2021 составил более 8%. Наибольшая сумма экспортных контрактов среди стран Прибалтики пришлась на Эстонию - туда с января по сентябрь текущего года было продано товаров на сумму около $230 млн", - сказал Прохоров.

Экспорт в Литву

Согласно данным центра поддержки экспорта "Моспром", Москва по объемам ННЭ в Литву занимает вторую строчку в топ-10 регионов России. На первом месте Санкт-Петербург, в рейтинг также входят Калининградская область, Республики Татарстан и Башкортостан, Тульская, Калужская и Вологодская области. В Литву Москвы экспортируют бумагу и картон (сумма поставок за январь-сентябрь 2021 года составила $4,95 млн), духи и туалетную воду ($3,26 млн за девять месяцев 2021 года) и расфасованные лекарства ($1,99 млн за девять месяцев 2021 года). Самую большую динамику роста к показателям 2019 года составил экспорт духов - с января по сентябрь в позапрошлом году данной продукции было направлено на сумму 0,02 млн.

С января по сентябрь промышленный экспорт Москвы в Литву составил более 121 млн долларов, а агропромышленный - $6,62 млн. В 2019 году эти же сферы были на уровне $38,63 млн и $8,06 млн, а в 2020 году - $39,59 млн и $6,17 млн соответственно.

Экспорт в Эстонию

В свою очередь, несырьевой неэнергетический экспорт продукции Москвы в Эстонию с января по сентябрь 2021 года составил $229,56 млн, доля столицы в ННЭ России в Эстонию составила 12,9%, что на 3,4 процентных пункта больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечают специалисты, объем экспорта в Эстонию в 2021 году вырос на 80,6% по сравнению с прошлым годом. Промышленный экспорт Москвы за этот же период составил $227,56 млн, что также на 80,8% больше, чем в 2020 году.

В основном в Эстонию экспортируются пиломатериалы - ($2,46 млн за девять месяцев 2021 года), электрические устройства и аппаратура связи (1,58 млн за девять месяцев 2021 года), мебель и осветительную технику ($0,71 млн за девять месяцев 2021 года), ювелирные изделия ($0,45 млн за девять месяцев 2021 года), и автотехника ($0,41 млн за девять месяцев 2021 года).

Среди регионов России по объемам экспорта в Эстонию Москва занимает вторую строчку, уступив лидирующую позицию Ленинградской области, в топ-10 также входят Тульская область, Пермский край, Вологодская область, Республика Карелия, а также Московская и Архангельская области.

Экспорт в Латвию

Москва экспортировала продукцию в Латвию с января по сентябрь 2021 года на $127,03 млн, что на 67,5% больше по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. В 2019 году ННЭ составил $58,49 млн. Доля Москвы в общероссийском экспорте в Латвию в 2021 году составила 9,2%.

Кроме того, за девять месяцев 2021 года также на 74,1% вырос промышленный экспорт в Латвию, составив $118,68 млн. Показатели агропромышленного экспорта за этот период выросли на 8,6% до $8,35 млн.

По данным центра "Моспром", в Латвию Москвы экспортируют средства для макияжа и ухода за кожей ($3,94 млн за девять месяцев 2021 года), средства для волос ($0,99 млн за девять месяцев 2021 года), а также электрические устройства и аппаратуру связи ($5,24 млн за девять месяцев 2021 года). В топ-10 регионов-экспортеров в Латвию вошли Вологодская область, Москва, Орловская и Саратовская области, Санкт-Петербург, Республика Коми, Липецкая, Московская и Воронежская области.