Украина намерена модернизировать лишь ту часть ГТС, которая не зависит от транзита

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Украина модернизирует те объекты газотранспортной системы (ГТС) страны, которые будут задействованы независимо от продолжения транзита топлива через территорию страны. Об этом заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Мы вкладываем средства только в те компрессорные станции, только в те газопроводы, которые будут задействованы независимо от того, есть транзит или нет. Мы не инвестируем в модернизацию инфраструктуры, которая не будет использоваться при отсутствии транзита", - цитирует в среду Макогона пресс-служба компании.

Ранее Макогон заявлял, что Украина будет вынуждена оптимизировать свою ГТС, если Россия после 2024 года прекратит транзит газа через ее территорию.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе. Она состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций (71 компрессорная станция общей мощностью 5 405 МВт). Пропускная способность системы на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд куб. м в год, на границах Украины с Белоруссией, Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдавией - 178,5 млрд куб. м в год, в том числе со странами ЕС - 142,5 млрд куб. м в год.