Экологический стандарт для промпредприятий планируют создать в Москве

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Специалисты предложили создать экологический стандарт для промышленных предприятий Москвы, он затронет экспортеров и производства "коричневого" сектора. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Эмиль Петросян в ходе заседания проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в столице.

"За последние 10 лет Москва пересмотрела приоритеты развития. Город нацелен на улучшение инвестиционного климата, развитие комфортной среды для жителей, а также на создание эффективной и экологичной сети общественного транспорта. Например, город сократил совокупный объем выбросов CO2 на 25% за последние 10 лет. <…> Департамент инвестиционной и промышленной политики выступил с предложением в разработке экологического стандарта для промышленных предприятий города Москвы, который позволит получать льготы и финансовые меры поддержки", - сказал Петросян.

Он отметил, что в рамках разрабатываемого стандарта Москва планирует проводить оценку экологичности столичных предприятий по различным критериям и показателям, таким как: объем выбросов парниковых газов при производстве продукции, энергоэффективное использование электроэнергии, эффективное теплоснабжение помещений, объем производства промышленных отходов и их грамотная утилизация, а также повторное использование отходов в производстве, кроме того планируется учитывать объем производства или потребления электроэнергии, полученной от ВИЭ и другое.

Каждый критерий будет иметь собственный вес в балльно-рейтинговой системе оценки общего показателя "зеленого" предприятия. Будет проведена оценка фактических значений выбросов парниковых газов на предприятиях и определены пограничные значения, от которых компании должны отталкиваться в сокращении выбросов.

"Данный стандарт в первую очередь будет затрагивать производства, так называемого "коричневого" сектора, а также наших столичных экспортеров. В наших интересах вести разработку методологии с учетом международных практик и законов, чтобы в последующем наши компании могли комфортно себя чувствовать на внешних рынках, а также не уступать в качестве своей продукции", - пояснил Петросян.

Он подчеркнул, что со своей стороны город готов поддерживать компании, в том числе через льготные займы, субсидии. Эти меры доступны и сейчас и способствуют повышению производительности и энергоэффективности предприятий. Но власти планируют разработать новую линейку мер поддержки, которые будут доступны предприятиям, реализующим инвестиционные проекты, ориентированные именно на устойчивое развитие.