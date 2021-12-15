Более 640 млн рублей могут сэкономить от энергосервисных контрактов в Мурманской области

МУРМАНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Учреждения и организации Мурманской области заключили на сегодня 64 энергосервисных контракта, которые позволят сэкономить более 640 млн рублей в условиях Заполярья, сообщила в среду пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ региона.

"На сегодняшний день на территории Мурманской области заключено 64 энергосервисных контракта, суммарная планируемая экономия по итогам реализации контрактов составит в натуральном выражении по тепловой энергии - 73,9 тыс. Гкал, по электрической энергии - 91,4 млн кВт ч, в денежном выражении - 641,1 млн рублей", - говорится в сообщении по итогам круглого стола, прошедшего в Мурманской областной думе.

Как отметила заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Ирина Очкинадзе, в последние два года наблюдается снижение активности учреждений к заключению энергосервисных контрактов из-за ковидных ограничений, а также из-за отсутствия мотивации руководителей учреждений.

По словам председателя комитета думы Михаила Павлова, возможность, которую сейчас предоставляет законодательство в части энергосервисных контрактов, позволяет, не используя бюджетные средства, привлекать ответственный бизнес. "В ряде муниципалитетов эта работа сегодня ведется активно, например, в Кандалакшском районе, где из 40 учреждений образования 19 заключили энергосервисные контракты. То есть, в школах и детских садах уже активно меняют окна, двери, настраивают теплоузлы, делая их автоматизированными с возможностью дистанционного управления, при этом муниципалитет сэкономил десятки миллионов рублей, которые можно направить на решение иных задач", - сказал Павлов.