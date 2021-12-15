Налоговую политику Лихтенштейна по криптовалютам признали самой всеобъемлющей в мире

ЛОНДОН, 15 декабря. /ТАСС/. Налоговая политика Лихтенштейна в отношении криптовалют и других цифровых активов второй год подряд была признана наиболее всесторонней в мире. Об этом в среду в своем докладе сообщила международная аудиторско-консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC).

В рейтинге PwC Crypto Tax Index ("Индекс налогообложения криптоактивов PwC") оценивается, насколько комплексной является налоговая политика в отношении цифровых активов (криптовалют, NFT-токенов и других) и операций с ними. Вслед за Лихтенштейном расположились Австралия и Мальта, которые в 2020 году заняли третье и второе места соответственно.

За ними следуют Германия (была 20-й в прошлом году), Сингапур, Швейцария и Гонконг (специальный административный район Китайской народной республики). Последнее место разделили 12 членов списка, получивших ноль баллов (Мексика, Турция, Вьетнам, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие).

В рейтинге анализировалось налогообложение цифровых активов в 41 стране и территории, России среди них не было. Новыми членами списка по сравнению с 2020 годом стали Австрия, Венгрия, Португалия, Южная Корея, Люксембург, Сальвадор и Джерси (британское коронное владение).

Авторы доклада делают вывод о том, что развитие инноваций и бизнес-моделей в сфере цифровых активов происходит со скоростью, невиданной для многих других отраслей экономики. По их мнению, нормы налогообложения криптоактивов в будущем могут не успеть за столь высокими темпами роста.

Статус цифровых активов в РФ

Принятый 31 июля 2020 года федеральный закон № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" запрещает использование криптовалюты для оплаты товаров и услуг на территории РФ. В сентябре этого года первый заместитель председателя Банка России (Центробанка) Сергей Швецов заявил, что Центробанк скептически относится к использованию криптовалюты в инвестиционных целях. Он напомнил, что отечественный регулятор имеет четкую позицию: на территории РФ единственным платежным средством является рубль во всех его формах.

В октябре 2020 года Банк России представил в докладе концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться в специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Центробанк (ЦБ). Согласно Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, представленной 13 сентября 2021 года ЦБ и Минфином, запуск цифрового рубля станет одним из ключевых проектов в области цифровизации до 2030 года.