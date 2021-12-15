Ольгу Филину избрали в совет директоров En+ Group

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Совет директоров En+ Group ввел Ольгу Филину в свой состав вместо Анастасии Горбатовой, ранее подавшей в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.

"В связи с отставкой 9 декабря 2021 года Анастасии Горбатовой, которая являлась членом совета директоров компании, совет директоров сегодня избрал Ольгу Филину в качестве нового члена совета директоров в соответствии с пунктом 24.4 устава компании", - говорится в сообщении, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").

Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.