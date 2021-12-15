В Дагестане удалось стабилизировать цены на газомоторное топливо

МАХАЧКАЛА, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана добились снижения цен на газомоторное топливо в республике, сообщает в среду пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ региона.

Ранее сообщалось, что обоснованность высоких цен на газомоторное топливо проверит дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России.

"По результатам проведенного анализа ситуации, возникшей на рынке топлива, было установлено что за последние три недели цены на СУГ (сжиженные углеводородные газы - прим. ТАСС) снизились с 33,5 до 30,4 рубля за литр, что свидетельствует о постепенной стабилизации биржевых цен на моторное топливо. По результатам совещания, проведенного в УФАС по Республике Дагестан с крупнейшими представителями автозаправочной отрасли республики, даны рекомендации об установлении экономически обоснованных цен на республиканском рынке топлива", - говорится в сообщении.

Отмечается, что владельцам АЗС рекомендовано представить перечень соответствующих документов, обосновывающих формирование отпускной розничной цены на автозаправочных комплексах республики.