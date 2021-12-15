Эксперт: принципы ESG становятся обязательными для ответственного бизнеса в России

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Принципы ESG (экологическая, социальная ответственность и корпоративное управление) становятся необходимыми для ведения бизнеса в текущих реалиях, полагает заместитель исполнительного директора, директор по стратегическим партнерствам компании "Иннопрактика" Анастасия Павленко.

"Сегодня экологические, социальные и управленческие аспекты (ESG) становятся обязательными для ведения ответственного бизнеса, а значит, и для развития современной прогрессивной экономики", - сказала Павленко, выступая на панельной дискуссии "Искусственный интеллект как инструмент реализации ESG-повестки" VIII Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

Она добавила, что повестка ESG должна стать неотъемлемой частью деятельности любой компании.

В свою очередь, корпоративный секретарь в ранге вице-президента "Роснефти" Оксана Тарасенко рассказала, что в компании разработана и внедрена инновационная программа мониторинга охраны труда с применением обучающейся нейросети, а также инновационное приложение "Купол", которое объединяет бортовые системы более 2 тыс. автомобилей, сигналы с которых поступают в единый информационный центр, где аккумулируются данные о ситуации на дорогах и погодных условиях.

О достижениях в сфере ESG и искусственного интеллекта также рассказал ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов. Центр будет работать по направлению оптимизации решений в целях снижения углеродного следа.

По словам Кулешова, России очень важно с помощью искусственного интеллекта развивать собственные первоклассные предиктивные модели и большие данные для борьбы с загрязнением окружающей среды.

"Однако сам по себе искусственный интеллект также может быть загрязнителем из-за больших затрат электроэнергии при его использовании", - добавил спикер.

О конгрессе

VIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит с 14 по 16 декабря. Его организаторами выступают Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в этом году: "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике".