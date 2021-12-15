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Цена газа в Европе к концу торгов превысила $1 550 за тыс. куб. м

Однако затем она снова опустилась до $1 446

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Цена газа в Европе к закрытию торгов превысила отметку в $1 550 за 1 тыс. куб. м, но затем снова опустилась до $1 446 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на 19:08 мск подросла до $1 559 за 1 тыс. куб. м, или €133,8 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Днем ранее, 14 декабря, биржевые торги газом в Европе закрылись на отметке в $1 522 за тыс. куб. м.

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