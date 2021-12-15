Ульяновская область получила дополнительные 240 млн рублей на ремонт дорог

УЛЬЯНОВСК, 15 декабря. /ТАСС/. Ульяновская область получила дополнительные 240 млн рублей из федерального бюджета на ремонт автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

"На обеспечение дорожной деятельности региону дополнительно выделено более 240 млн рублей, из которых более 202 млн рублей направлено на ремонт автодорог, мостов и иных дорожных сооружений, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии", - приводит пресс-служба слова и. о. министра транспорта региона Евгения Лазарева.

Изменения также вносятся и в подпрограмму "Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта". В частности, 150 тыс. рублей будет добавлено на субсидии из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на компенсацию недополученных доходов от перевозки пассажиров автомобильным транспортом".

"На 38 млн рублей увеличиваются субсидии бюджетам муниципалитетов на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов и погашение кредиторской задолженности по оплате ранее выполненных работ. Финансирование регионального проекта "Дорожная сеть Ульяновской области и Ульяновской городской агломерации на 2019-2024 годы" увеличивается на 80 млн рублей", - добавили в пресс-службе.