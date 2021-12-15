Российский рынок акций закрылся разнонаправленным изменением фондовых индексов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду не продемонстрировал единой динамики. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи прибавил 0,07%, увеличившись до 3 621,82 пункта, долларовый индекс РТС снизился 0,5%, до 1 541,00 пункта. Доллар на 20:26 мск вырос на 0,51%, - до 74,31 рубля, евро - на 0,61%, до 83,67 рубля.

"В условиях относительного затишья на геополитическом фронте инвесторы перешли к покупкам подешевевших активов. Отечественный рынок рос, несмотря на ценовую слабость нефти", - пояснил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день подрос на 0,44% и торгуется в районе $73,5 за баррель.

"Данные API за минувшую неделю показали более скромное сокращение запасов сырья в США, чем прогнозировалось. Кроме того, на сырьевые активы давят сильный доллар (индекс DXY курсирует вблизи годовых максимумов) и вирусные риски", - добавил эксперт.

Прогноз на 16 декабря

В четверг рынки будут отыгрывать итоги заседания ФРС. "Отчасти в котировки уже заложен более жесткий сценарий сворачивания стимулов, поэтому наступление определенности может вдохновить участников торгов на покупки", - полагает Александр Бахтин.

Инвесторы будут также оценивать завтрашние решения и риторику ЕЦБ. Кроме того, в фокусе рыночного внимания останутся коронавирусные сводки, сырьевые цены, геополитика и ключевая экономическая статистика, считает он. "В наибольшей степени на общий настрой могут оказать влияние первые оценки индексов деловой активности PMI за декабрь в промышленности и секторе услуг еврозоны и США. Также завтра выйдет блок американских данных по строительству в ноябре, в том числе объем новостроек, еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице, объем промышленного производства в минувшем месяце", - добавил эксперт.

По ожиданиям "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи 16 декабря может формироваться в пределах 3 600 - 3 725 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 73-74,2 рубля.