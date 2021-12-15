Свыше 60 иностранных инвестпроектов реализовали в Подмосковье в 2021 году

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Около 38 млрд рублей вложили иностранные инвесторы в проекты, реализованные на территории Московской области в 2021 году. Об этом сообщила журналистам в среду министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"В этом году иностранные инвесторы из 15 государств реализовали на территории Подмосковья 61 инвестпроект. Из них 18 - это новые объекты строительства, 43 - проекты модернизации и расширения производства. Суммарный объем инвестиций по реализованным проектам оценивается в 37,6 млрд рублей. На новых объектах создано 2,7 тыс. новых рабочих мест", - сказала Зиновьева.

По ее словам, крупнейшим реализованным проектом с участием иностранного капитала в этом году стал первый этап терминально-логистического комплекса "Белый раст" в Дмитрове. Инвесторы из Китая вложили в проект порядка 8,5 млрд рублей. Кроме того, американо-польская компания "Кэн-Пак завод упаковки" инвестировала в модернизацию производства упаковки в Волоколамске около 4 млрд рублей.

Министр также рассказала, что в этом году в Московской области началась реализация еще 14 инвестпроектов иностранных компаний с предполагаемым объемом инвестиций в размере 30 млрд рублей. Это позволит создать более 2,5 тыс. рабочих мест.