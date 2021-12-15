Статус регионального инвестпроекта Подмосковья в 2021 году получили более 10 проектов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Свыше 10 проектов, реализуемых на территории Московской области, вошли в реестр региональных инвестиционных проектов (РИП) в 2021 году. Благодаря этому инвесторы смогут воспользоваться льготным налогообложением, сообщила журналистам в среду министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"23,5 млрд рублей инвестируют компании, получившие статус РИП в этом году. На новых предприятиях будет создано более 1,5 тыс. рабочих мест. Всего с начала года мы включили в реестр РИП 12 инвестиционных проектов", - сообщила Зиновьева.

Она рассказала, что статус РИП позволяет инвестору реализовывать проект в рамках льготного налогового режима. Так, ставка налога на прибыль снижается до 10%, а налог на имущество обнуляется. По словам министра, льготный период может действовать до 2028 года включительно.

Зиновьева добавила, что одним из самых крупных проектов, вошедших в реестр РИП, стал проект компании Borjomi, которая инвестирует в завод по производству и розливу бутилированной воды в Дмитрове около 6,5 млрд рублей.