Физлица уменьшили в III квартале денежные переводы из России на 5%

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Объем переводов физическими лицами из России в третьем квартале 2021 года составил $11,028 млрд, что на 5% меньше, чем в предыдущем квартале, и на 6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, следует из опубликованных Банком России данных.

В третьем квартале 2021 года из России в страны дальнего зарубежья физлица перевели $7,2 млрд, а в страны СНГ - $3,8 млрд.

В пятерку лидеров стран дальнего зарубежья, куда были направлены средства из России, вошли Швейцария ($1,8 млрд), США ($698 млн), Великобритания ($587 млн), Германия ($311 млн) и Турция ($277 млн). Среди этих стран отмечен прирост за квартал лишь у переводов в Турцию (на 1%). Больше всего сократились переводы среди этой пятерки стран в Германию - на 29,7%.

Также среди стран СНГ наибольший объем средств из России был переведен в Узбекистан ($1,6 млн), Киргизию ($619 млн), Таджикистан ($534 млн), Азербайджан ($281 млн) и Армению ($268 млн). За квартал наибольший прирост переведенных средств в эту пятерку стран отмечен у Узбекистана - 29,5%, сокращение отмечено лишь у Таджикистана - на 1,8%.

Денежные переводы физлицам в РФ

Объем переводов физическим лицам в РФ за III квартал 2021 года составил более $6,4 млрд, что на 2% больше по сравнению с II кварталом, и на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В пользу физлиц в России всего в III квартале из стран дальнего зарубежья поступило почти $5,4 млрд, а из стран СНГ - более $1 млрд.

Лидерами среди стран дальнего зарубежья по таким переводам являются Швейцария (более $1 млрд), США ($684 млн), Великобритания ($468 млн), Германия ($393 млн) и Ирландия ($248 млн), которая сместила с пятого места Сингапур, входивший в пятерку ранее. Наибольший прирост объема переведенных в Россию средств из этих стран по сравнению с II кварталом 2021 года отмечен у Ирландии - 18%, а сокращение - у США, на 15%.

Среди стран СНГ наибольший объем переводов был осуществлен из Казахстана ($463 млн), Украины ($108 млн), Узбекистана ($104 млн), Армении ($97 млн) и Киргизии ($92 млн). Больше всего среди стран СНГ за квартал вырос объем средств, переведенных из Казахстана - на 11%, при этом сокращение отмечено у Армении - почти на 5%.