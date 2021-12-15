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Кабмин утвердил план электроснабжения Тувы на 45,8 млрд рублей

План включает мероприятия как нормативно-правового, так и технического характера, которые позволят устранить барьеры развития энергетической инфраструктуры региона и ликвидировать дефицит электрической энергии

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Александр Новак утвердил план энергоснабжения инвестиционных проектов Республики Тыва с 2021 по 2025 годы. Объем финансирования мероприятий составит порядка 45,8 млрд рублей, из которых 23,1 млрд рублей будет профинансировано за счет внебюджетных источников, а остальные - из бюджета РФ, сообщает кабмин.

"Реализация плана рассчитана на период с 2021 по 2025 год. Для этого будут определены механизмы оказания государственной поддержки стратегических инвестиционных проектов, а также источники финансирования инфраструктурных проектов", - сказано в сообщении.

План включает мероприятия как нормативно-правового, так и технического характера, которые позволят устранить барьеры развития энергетической инфраструктуры региона и ликвидировать дефицит электрической энергии и мощности для потребителей.

В рамках плана будет построены новые высоковольтные линии электропередачи 110-220 кВ, современные трансформаторные подстанции. Это обеспечит дополнительные потребности в мощности на 270 МВт для республики в целом.

Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщал, что мощность новой линии будет составлять не менее 260 мегаватт. Из них 165 мегаватт пойдет на Ак-Сугское медно-порфировое месторождение, которое осваивает Голевская горнорудная компания, 24 мегаватта получит китайская "Лунсин", работающая на Кызыл-Таштыгском месторождении, где сейчас применяется дизельная генерация, планируется строительство линии на Кара-Бельдырское золоторудное месторождение. Еще 45 мегаватт пойдет в Кызыл для электрификации новых жилых районов.

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