ФРП Дагестана в 2021 году одобрил финансирование проектов на 105,5 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 15 декабря. /ТАСС/. Региональный фонд развития промышленности (ФРП) в Дагестане в 2021 году одобрил льготное финансирование восьми проектов на общую сумму 105,5 млн рублей, в настоящее время на рассмотрении в фонде находятся заявки на общую сумму 290 млн рублей, сообщили в среду в пресс-службе республиканского правительства со ссылкой на врио министра промышленности региона Низама Халилова.

"В 2021 году одобрено предоставление льготного финансирования восьми проектов на общую сумму 105,5 млн рублей, в том числе профинансировано пять. На этапе оформления выдачи находятся два проекта на сумму 25,5 млн рублей. <…> В то же время на этапе рассмотрения и подготовки документов в Фонде находятся 11 проектов на предоставление льготного финансирования на общую сумму 290 млн рублей", - приводятся в сообщении слова Халилова.

По словам врио министра, в 2020 году региональным фондом было профинансировано пять проектов на сумму 125 млн рублей. Всего в период до 2025 года при реализации проектов, поддержанных фондом, планируется создание 356 рабочих мест.

Кроме того, врио министра отметил, что при поддержке регионального фонда нескольким дагестанским предприятиям одобрено предоставление льготного финансирования федеральным Фондом развития промышленности.

"АО "Керамогранит Дагестан" одобрено предоставление льготного финансирования по программе "Приоритетные проекты" в сумме 1,2 млрд рублей на реализацию проекта "Организация и расширение производства керамогранитной плитки в Республике Дагестан", ООО "Дагестан стекло тара" - на сумму 1,28 млрд рублей на реализацию проекта "Модернизация и расширение цеха для производства стеклотары отвечающей евростандартам" и ООО "Трастфарма" в сумме 80,7 млн рублей по проекту "Создание производства медицинского кислорода" по программе "Противодействие эпидемическим заболеваниям", - привели в пресс-службе слова Халилова.

Фонд развития промышленности Дагестана был создан в 2017 году, заключено соглашение с федеральным ФРП о софинансировании инвестиционных проектов в пропорции 30% из регионального и 70% из федерального фонда. По данным Минпромторга Дагестана, капитализация регионального фонда в настоящее время составляет 300,192 млн рублей.