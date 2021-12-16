Путин проведет заседание наблюдательного совета АСИ

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Как сообщила пресс-служба Кремля, на мероприятии будут представлены результаты рейтинга качества жизни в регионах. На заседании рассмотрят и реализацию Национальной социальной инициативы (НСИ), нацеленной на повышение удовлетворенности граждан услугами в социальной сфере.

Также планируется обсудить новую стратегию АСИ до 2024 года, которая предусматривает целый ряд новых проектов. Кроме того, президент встретится с генеральным директором агентства Светланой Чупшевой.

Новую стратегию АСИ проиллюстрирует выставка проектов, которую также посетит глава государства. Выставка размещена в "Точке кипения" - пространстве коллективной работы, где обсуждаются и разрабатываются инициативы для социально-экономического развития страны.

Наблюдательный совет АСИ

Наблюдательный совет - высший коллегиальный орган управления АСИ, возглавляемый Путиным. Он определяет стратегию развития и приоритеты деятельности агентства, а также обсуждает новые проекты и инициативы.

Кроме того, на заседаниях набсовета традиционно обсуждаются итоги работы АСИ за предшествующий период. На таком мероприятии в 2020 году Путин дал оценку работе агентства за все девять лет существования АСИ.

За это время, как отметил глава государства, организация значительно расширила свои компетенции и потенциал. Это позволило ей в непростой период борьбы с пандемией "буквально с колес и в короткие сроки" запустить достаточно востребованные обществом инициативы, оказать весомую поддержку семьям, в том числе в организации обучения детей в современном формате, а также помочь людям пожилого возраста, констатировал президент.

Национальная социальная инициатива

Идея НСИ прозвучала на заседании наблюдательного совета АСИ в июле 2020 года. По его итогам глава государства поручил реализовать проект на всей территории страны.

Главная цель внедрения Национальной социальной инициативы - повысить удовлетворенность граждан социальными услугами, создать возможности и условия для улучшения качества жизни человека.

НСИ охватывает четыре сферы - образование, здравоохранение, социальное обслуживание и трудоустройство. В каждой из этих областей выбраны наиболее распространенные жизненные ситуации. Среди таких запросов - устроить ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медицинскую помощь, организовать социальное обслуживание для пожилого родственника, получить пособие для ребенка, найти работу через центр занятости.

Полученная в результате мониторинга в регионах информация позволит выделить основные проблемы в этих сферах и сформировать перечень действий для изменения той или иной ситуации.

Рейтинг качества жизни

Рейтинг качества жизни в регионах будет представлен в этом году впервые. При его подготовке оценивалось состояние таких областей, как медицина, социальная защита, образование, жилье и инфраструктура, экология, безопасность, госуслуги и сервисы, возможности для работы.

Ключевую роль при этом играла обратная связь от людей, которые живут на территории конкретного региона и пользуются теми или иными услугами и сервисами. Разработку рейтинга регионов по созданию качественной среды для жизни россиян ранее поддержал президент. Письмо с инициативой создания такого рейтинга руководитель АСИ направила главе государства 16 января 2020 года после его послания Федеральному собранию.

"На основе рейтинга качества жизни регион сможет понимать свои сильные и слабые стороны, направления развития. Результаты рейтинга помогут определить приоритетные потребности жителей в регионах, предложить идеи по изменению регулирования с учетом выявленных лучших практик, позволят оценить качество работы региональных команд и федеральных ведомств, задать ориентиры для распределения усилий", - отметила Чупшева в разговоре с ТАСС.

Об агентстве

АСИ (полное название - Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов) - автономная некоммерческая организация, созданная для поддержки перспективных общественно значимых проектов среднего бизнеса, улучшения предпринимательского климата, содействия развитию молодых управленцев и профессионального менеджмента в социальной сфере.

Идея создания АСИ была выдвинута 6 мая 2011 года Путиным, в то время занимавшим пост председателя правительства РФ, на межрегиональной конференции партии "Единая Россия" в Волгограде. 11 августа 2011 года вышло официальное правительственное распоряжение об учреждении агентства, был утвержден его устав и наблюдательный совет. Учредителем АСИ выступил кабмин РФ.