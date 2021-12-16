Кабмин обсудит газификацию в регионах и выделение МГУ денег для исследований в области ИИ

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ в четверг проведет традиционное заседание. Как сообщает пресс-служба кабмина, в повестке значится обсуждение хода выполнения работ по газификации в регионах Российской Федерации, ряд законопроектов и решений о распределении бюджетных средств.

В частности, кабинет министров обсудит выделение МГУ в 2021 году из резервного фонда правительства субсидии для проведения исследований в области искусственного интеллекта (ИИ). Это поддержит планы университета по развитию вычислительных ресурсов в интересах подобных исследований, в том числе по созданию нового специализированного суперкомпьютера.

Кабмин также выделит ассигнования для взноса в уставный капитал Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Эти деньги нужны для опережающего финансирования проекта по разработке и созданию перспективного двигателя ПД-35. Кроме того, Минпромторгу в 2021 году будут выделены средства для покрытия российским компаниям части затрат по строительству крупнотоннажных судов.

Среди других решений о распределении средств - выделение Минэнерго денег на компенсацию территориальным сетевым организациям Крыма выпадающих доходов, образованных в 2021 году из-за установления пониженных энерготарифов. Будут выделены деньги на сбалансированность бюджетов регионов в 2021 году, а также на социально значимые и первоочередные расходы бюджетов отдельных субъектов РФ. МЧС получит от правительства ассигнования на закупку моторного топлива и своевременную оплату коммунальных услуг, в том числе потребленных топливно-энергетических ресурсов.

Татарстан и Пермский край получат федеральную поддержку для завершения строительства зданий школ. Еще один проект распоряжения кабмина, стоящий на повестке заседания, направлен на то, чтобы до конца 2024 года построить в регионах не менее 1,3 тыс. школ (с накопительным итогом с 2019 года) с привлечением внебюджетных средств.

Регионы через Минсельхоз, как ожидается, получат деньги на возмещение части прямых затрат на создание или модернизацию объектов агропромышленного комплекса. В кабмине ожидают, что это позволит ввести в эксплуатацию молочные фермы общей мощностью не менее 15,9 тыс. скотомест, хранилища общей мощностью не менее 16,1 тыс. тонн единовременного хранения и селекционно-семеноводческие центры общей мощностью не менее 5 тыс. тонн семян.

Законопроекты

В повестке заседания кабмина значится пять законопроектов. Один из них в соответствии с решением Конституционного суда вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Речь идет о праве обжаловать отказы судов по отмене меры пресечения в виде залога. Предполагается, что ходатайство должны удовлетворить в случае, если подсудимому уже избрана иная, более мягкая, мера пресечения. В кабмине отметили, что законопроект также предусматривает установление срока, на который может назначаться залог, порядок продления этой меры.

Поправки в Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации, имеющий статус федерального закона, создадут условия для развития института перевозок грузов на принципах "вези или плати" и повышения культуры планирования перевозок грузов. Это позволит осуществлять равномерную загрузку инфраструктуры, а также гарантировать ритмичный и своевременный вывоз заявленного объема груза, отмечается в материалах кабмина.

Еще один законопроект в повестке заседания даст возможность гражданам РФ и стран ЕАЭС направлять заявления о постановке в качестве плательщика налога на профессиональный доход через портал госуслуг. Также будет рассмотрен проект закона, направленный на развитие конкуренции на рынке госзакупок.

Подготовленный к рассмотрению проект изменений в закон о ведении садоводства и огородничества для собственных нужд совершенствует вопросы управления общим имуществом садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, образования садовых и огородных земельных участков, приобретения земельных участков в упрощенном порядке, в том числе продления срока действия упрощенного порядка. Документ также определяет размеры членских взносов, прописывает вопросы голосования членов товарищества, в том числе электронного голосования, управления деятельностью товарищества его правлением и общим собранием членов товарищества.

Наконец, кабмин внесет ряд изменений в правительственные акты, учитывающих прекращение деятельности Корпорации развития Северного Кавказа" и передачу его прав и обязанностей АО "Кавказ.РФ"). Также будут уточнены некоторые нормы Положения о Федеральном казначействе и Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.