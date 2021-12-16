Убытки авиакомпании Qantas за вторую половину 2021 года превысят $780 млн

СИДНЕЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Крупнейшая авиакомпания Австралии Qantas объявила о прогнозируемых убытках в размере 1,1 млрд австралийских долларов ($784 млн) за последние полгода из-за пандемии коронавируса.

В отчете, обнародованном в четверг пресс-службой компании, указывается, что за первую половину 2021-2022 финансового года (длится в Австралии с 1 июля по 30 июня) базовые убытки составят от 250 млн австралийских долларов ($178,2 млн) до 300 млн австралийских долларов ($231,8 млн). "С учетом затрат на амортизацию авиапарка и других неденежных расходов чистый убыток превысит 1,1 млрд австралийских долларов", - отмечено в документе.

По словам генерального директора Qantas Алана Джойса, вторая половина 2021 года стала самым тяжелым временем для авиакомпании за весь период пандемии. "Границы большинства штатов были закрыты, <…> из-за чего объем внутренних перевозок снизился до 30% от прежнего уровня [до пандемии COVID-19]", - уточнил Джойс. Однако он также отметил, что после отмены части ограничений спрос на авиабилеты начал быстро повышаться, что позволяет рассчитывать на быстрое восстановление прежнего объема авиаперевозок в начале 2022 года.

"К концу декабря 2021 года количество внутренних рейсов вырастет до 75% от обычных показателей, а в феврале 2022 года превысит их за счет открытия новых рейсов и маршрутов", - указано в отчете. В Qantas ожидают, что быстрое восстановление полетных мощностей позволит авиакомпании к концу 2022 года выполнять около 70% всех авиаперевозок на национальном рынке.