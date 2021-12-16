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Пользователи в США сообщают о сбоях в работе сервиса Outlook

Около 65% пользователей, сообщивших о проблемах, не могут зайти в свои учетные записи, отмечается на сайте Downdetector

ТАСС, 16 декабря. Сбои в работе сервиса Outlook, принадлежащего компании Microsoft, наблюдаются вечером в среду в США. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По его данным, 65% пользователей, сообщивших о проблемах, не могут зайти в свои учетные записи, у 20% пользователей не получается зайти на сайт, а еще около 15% испытывают затруднения при соединении с сервисом Outlook. Также жалобы поступают из Канады, Великобритании и Австралии.

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