Пользователи в США сообщают о сбоях в работе сервиса Outlook

ТАСС, 16 декабря. Сбои в работе сервиса Outlook, принадлежащего компании Microsoft, наблюдаются вечером в среду в США. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По его данным, 65% пользователей, сообщивших о проблемах, не могут зайти в свои учетные записи, у 20% пользователей не получается зайти на сайт, а еще около 15% испытывают затруднения при соединении с сервисом Outlook. Также жалобы поступают из Канады, Великобритании и Австралии.