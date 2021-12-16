БЕРЛИН, 16 декабря. /ТАСС/. Заполненность газохранилищ в Германии опустилась ниже уровня в 60%, что стало исторически низким показателем за последние несколько лет. Об этом сообщил в четверг газете Handelsblatt исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке.

Отмечается, что запасы газа в ФРГ находятся на низком уровне. "Уровень заполненности упал ниже 60%-ной отметки", - сказал Блешке. При этом уточняется, что на сегодняшний день он составляет около 59%, что является "исторически низким уровнем" по сравнению с предыдущими годами.

"Поскольку настоящая зима еще впереди, со сравнительно небольшими запасами, безусловно, следует обращаться бережно", - подчеркнул Блешке. "Если отбор газа из хранилищ будет таким же, как сейчас, уровень заполненности [хранилищ] станет очень низким в феврале", - предупредил исполнительный директор INES.